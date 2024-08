Paulina Chylewska o siatkarzach. "Straciłam przez nich 30 lat życia"

Igrzyska olimpijskie budzą wiele emocji już od ceremonii otwarcia. W ostatnich dniach tej sportowej imprezy Polacy zdobyli aż trzy medale, w tym złoty we wspinaczce sportowej, dzięki Aleksandrze Mirosław, brązowy Aleksandry Kałuckiej w tej samej dyscyplinie oraz brązowy krążek za bieg na 400 m, który zdobyła w piątkowy wieczór Natalia Kaczmarek.

Przed sportowcami kolejne szanse na zdobycie medali, w tym skoki do wody z 10 metrów, ale również mecz, na który czekają wszyscy fani siatkówki. To właśnie w trakcie półfinału Polska-USA kibicie przeżyli prawdziwy rollercoaster emocji. Po długim starciu z drużyną ze Stanów Polacy wygrali 3:2 i zagwarantowali sobie miejsce w finale. W sobotę o godzinie 13:00 zawalczą o złoty medal z drużyną z Francji.

Prezenterka telewizyjna nie ukrywała też, że mecz półfinałowy przyniósł jej ogromne emocje. Bardzo przeżywała to starcie.

Obecnie sytuacja uległa zmianie - funkcjonuje już taki obiekt w Tomaszowie, a wkrótce zostanie otwarty kolejny w Zakopanem. Ten drugi ma aspiracje do miana światowej klasy obiektu, podczas gdy tor w Tomaszowie już teraz jest uznawany za wyjątkowy. Podkreśliła, że są to przykłady postępujących zmian, a infrastruktura sportowa w Polsce przeszła znaczący rozwój.

