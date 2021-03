Paulina Krupińska ma w pracy doskonały makijaż. W domu stawia na wygodę

Paulina Krupińska jest w związku z Sebastianem Karpielem-Bułecką. Para ma dwójkę dzieci. Małżonkowie od 2018 roku tworzą szczęśliwą rodzinę. Od czasu do czasu pokazują w social mediach swoje domowe zacisze. Choć prezenterka unika opowiadania o swojej prywatności, ostatnio zaskoczyła fanów. Opublikowała na swoim profilu na Instagramie taniec z mężem oraz pokazała się bez grama makijażu na twarzy. Jej fani docenili tę spontaniczność i naturalność.

Paulina Krupińska bez makijażu

W 2020 roku Paulina Krupińska dołączyła do ekipy flagowego programu telewizji TVN. Wraz z Damianem Michałowskim gości w domach widzów prowadząc "Dzień Dobry TVN". Na wizji wygląda perfekcyjnie. Jak się okazuje, w domu Krupińska stawia na wygodę. Dodatkowo, publikując zdjęcia na Instagramie, również rezygnuje z makijażu i filtrów. Decyduje się na zaprezentowanie naturalnego wizerunku .

Zwłaszcza w czasie, w którym gwiazdy pokazują często w social mediach wyretuszowane zdjęcia, postawa prezenterki jest godna podziwu i naśladowania. Udowadnia, że to naturalność jest w modzie, nie sztuczne, pozowane i wielokrotnie przerabiane zdjęcia.

Paulina Krupińska z powodzeniem odnajduje się na dużym ekranie. Jej duet z Michałowskim jest uwielbiany przez widzów śniadaniowego programu. Nic dziwnego, że prezenterka ma dalsze plany na rozwój kariery. Jak się okazuje, marzy o prowadzeniu własnego show z udziałem dzieci. W rozmowie z magazynem "Rewia" zdradziła, że to byłoby spełnienie jej zawodowych ambicji.

Paulinę Krupińską w mediach społecznościowych obserwuje ponad 300 tysięcy osób. Jej podejście do promowania własnego wizerunku w sieci jest chwalone przez internautów.

