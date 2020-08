Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski wybrali się na wspólną przejażdżkę. Takiej relacji można im zazdrościć

Wygląda jednak na to, że byli małżonkowie należą do tego grona par, które lepiej dogadują się, gdy nie są już razem. Doskonałym przykładem takiego układu są Anna Nowak-Ibisz i jej były mąż Krzysztof Ibisz. Za każdym razem, gdy pojawiają się razem, wścibscy fani doszukują się romansu. A to tylko, a może i aż przyjaźń.