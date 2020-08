Anna Nowak-Ibisz o przyjaźni z byłym mężem. Po śmierci jego ojca złożyła mu propozycję

Anna Nowak-Ibisz w wywiadzie dla "Dobrego Tygodnia" wyznała, że była przy swoim byłym mężu, gdy ten stracił ojca. "Myślę, że trudne momenty w życiu weryfikują nasze przyjaźnie. Czasem każdy z nas potrzebuje kogoś, do kogo może zadzwonić w środku nocy, powiedzieć, że jest mu źle i nie usłyszeć w słuchawce: 'Przestań, będzie dobrze'. Niekiedy, niestety, to po prostu niemożliwe. Sama przez to przechodziłam, bo bardzo młodo straciłam mamę. Długo chorowała i odeszła, gdy byłam jedenastolatką. Tatę pochowałam, gdy miałam trzydzieści trzy, więc wiem, jak to jest, kiedy traci się kogoś ważnego" – wyjaśniła prezenterka.