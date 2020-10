Paulina Sykut-Jeżyna i Piotr Jeżyna świętują rocznicę znajomości. Niewielu wie, że tak długo są razem

Paulina Sykut-Jeżyna i Piotr Jeżyna to para wieloletnim stażem. Poznali się jeszcze w czasach szkolnych, kiedy oboje pozostawali anonimowi. Było to - co wielu z pewnością zaskoczy - ponad 20 lat temu. Sprawdzamy, jaka jest ich historia i recepta na trwały związek.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Paulina Sykut-Jeżyna i Piotr Jeżyna świętują rocznicę znajomości (ONS)