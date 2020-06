Paulina Sykut-Jeżyna pozuje na plaży w zwiewnej sukience na lato. Ten model to hit wśród gwiazd

Paulina Sykut-Jeżyna, podobnie jak inne polskie celebrytki, coraz częściej pojawia się publicznie w letnich stylizacjach. Ta ostatnia skradła już serca wielu kobiet. Zwiewne sukienki za kolano świetnie wpisują się w trendy. Trzeba tylko umieć dobrać do nich dodatki...

Sykut-Jeżyna już jakiś czas temu dołączyła do grona polskich gwiazd, które chcą inspirować Polki do wymiany garderoby. Choć nie zawsze im to wychodzi, tym razem dziennikarka trafiła z wyborem sukienki. Podobne można znaleźć w każdej sieciówce.

Sukienka na lato. Paulina Sykut-Jeżyna stawia na polskie marki

Sukienka to z pewnością jedno z najbardziej uniwersalnych rozwiązań, zwłaszcza latem. Dobrze mieć w szafie kilka modeli, w których dobrze się czujemy i możemy je nosić niezależnie od okazji. Czasem wystarczy zmiana kilku dodatków i fryzury, by z codziennej stylizacji wyczarować imprezowy look.

Prezenterka postawiła na białą sukienkę midi z falbanami w drobny roślinny wzór. To model, który przypadnie do gustu wszystkim miłośniczkom zwiewnych, romantycznych kreacji. Sukienka, w której pozuje Sykut-Jeżyna, to model polskiej firmy Laurella. Jest dostępny w sklepie internetowym marki i kosztuje 239 zł.

W tym sezonie tego typu sukienki można z powodzeniem nosić na kilka sposobów. Świetnie sprawdzą się w klasycznej wersji – z sandałami na masywnym słupku czy delikatnymi klapkami – jednak warto postawić na mocniejszy akcent w postaci masywnych sneakersów albo innych sportowych butów.

W tym wypadku zamiast kosmicznej mikrokurtki lepiej sprawdziłaby się oversizowa bluza z grubej bawełny (może z kapturem?) albo ciężka, obszerna ramoneska. Taki zestaw niemal zawsze wygląda świetnie!

