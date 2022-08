Paulina Sykut-Jeżyna świętuje kolejną rocznicę ślubu. Opublikowała urocze zdjęcia

Paulina Sykut-Jeżyna to jedna z bardziej popularnych prezenterek związanych z telewizją Polsat. Współprowadziła takie programy jak "Must Be the Music. Tylko muzyka" czy Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Wielokrotnie prowadziła także duże, plenerowe imprezy stacji, w tym m.in. Sopot TOPtrendy Festiwal i Sylwestrową Moc Przebojów w Polsacie.