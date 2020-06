Paulina Sykut-Jeżyna w kopertowej sukience. Idealny wybór na lato

Kopertowa sukienka

Wybór dziennikarki to strzał w 10., ponieważ kopertowe sukienki należą do must have'ów tego sezonu. Są one świetnym rozwiązaniem dla kobiet, które mają sylwetkę typu jabłko. Ten krój sprawdza się zarówno do pracy, jak i na letnie spacery. Sykut-Jeżyna uzupełniła ją o ręcznie robioną torebkę od ZdrutuZuzu i modne w tym sezonie trampki na platformie pokrytej plecioną jutą (H&M, 129,99 zł). Tą letnią stylizacją warto się zainspirować!