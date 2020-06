Paulina Sykut-Jeżyna w krótkiej sukience na lato. To modny kolor w tym sezonie

Paulina Sykut-Jeżyna w swoich stylizacjach stawia na oryginalność. Nie boi się wyrazistych kolorów i potrafi doskonale je ze sobą łączyć. W tym sezonie to niezwykle cenna umiejętność, bo wiosna/lato 2020 to czas eksplozji barw. Ognista czerwień, flame orange, skórka pomarańczy, szafran i popiół, lawenda czy też burak ćwikłowy to kolory, które zdominują nasze szafy. Neonowy żółty, a także biskajska zieleń, również są na topie.