Paweł Deląg wiele lat pracował w Rosji. Dziś tak je podsumowuje

"Całe ciało mnie boli. W nocy śnią mi się koszmary. Czytam, patrzę na zdjęcia i wiadomości napływające z Ukrainy. Zbrodnia to jedyne słowo, jakie znajduje. Czołgi, bomby wymierzone w dzieci, kobiety. Strach, panika i krew. (...) Jednocześnie w poczuciu skrajnej niesprawiedliwość budzi się gniew i opór. To, co czyni Putin, jest skrajnym złem. Co czują ci, którzy słysząc syreny, chowają się do prowizorycznych schronów, którzy pakując swój dobytek, uciekają... Putin rozpętał piekło, a jednocześnie jak nigdy ten barbarzyński akt jednoczy ludzi. Wszyscy dziś jesteśmy Ukraińcami. Atak na Ukrainę to atak nasz dom" - napisał aktor na Instagramie.