Paweł Małaszyński apeluje o pomoc dla bliskiej osoby. "Może nie dożyć kolejnej Wigilii"

Paweł Małaszyński to aktor niezwykle popularny i lubiany. Widzowie pokochali go przede wszystkim za rolę Piotra w serialu "Magda M", w którym występował do 2007 r. Jego kariera do dziś robi niemałe wrażenie, jednak artysta podchodzi do swoich osiągnięć z dystansem. - Nigdy nie zabiegałem o sukces czy sławę - powiedział przed laty w rozmowie z "Gazetą Wrocławską".