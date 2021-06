Anioły na Śląsku. To oni zaczepiają dzieci, by im pomóc

Tym sposobem Stowarzyszenie przeszło do otwarcia przedszkola – placówki wychowawczej i terapeutycznej dla przedszkolaków. - Dalej zauważyliśmy, że z jednej strony mamy małe dzieci, a z drugiej duże dorastają – im też chcemy pomagać, bo wchodzą w dorosłość, która jest dla nich dużym wyzwaniem, a my jesteśmy dla nich drugim domem, rodziną, więc jest jasne, że jesteśmy przy nich. Pomagamy podjąć pracę, zdobyć mieszkanie, mieć zdrowe relacje. Diagnozujemy potrzeby i robimy, co w naszej mocy, by na nie odpowiedzieć. My zawsze wychodzimy do ludzi, do nas nie trzeba przyjść, prosić, to my proponujemy. Nasza praca na ulicach to codzienność, jesteśmy w najbiedniejszych dzielnicach, na klatkach schodowych, boiskach, podwórkach. Nasza pomoc jest ciągła. To bardzo ważne, to nasze kompleksowe podejście - podsumowuje Bajka.