Paweł Małaszyński i Joanna Chitruszko świętują 18. rocznicę ślubu. Wzruszający wpis aktora

Paweł Małaszyński rzadko publikuje w mediach społecznościowych aż tak prywatne wpisy. Najnowszy post aktora to ukłon w stronę wyjątkowej kobiety. Z okazji 18. rocznicy ślubu pokazał na Instagramie urocze zdjęcie z żoną, Joanną Chitruszko i skierował do niej piękne słowa. Co napisał?

Kiedy Małaszyński zdał do szkoły teatralnej we Wrocławiu, ponownie zaczął zabiegać o względy obecnej żon. Było to jednak trudniejsze, niż myślał. Droga do małżeństwa z uznaną choreografką trwała w sumie siedem lat. Joanna Chitruszko i Paweł Małaszyński wzięli ślub w sierpniu 2002 roku. Dwa lata później urodził się ich syn Jeremiasz, a 2014 roku przyszła na świat córka, Lea. Teraz para świętuje 18. rocznicę zawarcia małżeństwa. Z tej okazji na Instagramie aktora pojawił się wyjątkowy wpis.