Paweł Małaszyński zdementował plotki o relacji z Anetą Teodorczuk-Perchuć. Wyznał, jak było naprawdę

Media obiegła informacja o rzekomym byłym związku Pawła Małaszyńskiego z Anetą Todorczuk-Perchuć. Aktor zdementował pogłoski.

"Aktorzy kina sensacyjnego. Obydwoje pochodzą z Białegostoku. I to by było na tyle prawdy. Poznali się przypadkiem w dniu zdanych egzaminów do szkoły aktorskiej pod Teatrem Lalek w Białymstoku opijając winem na ławce zdane egzaminy wspólnie z Moniką Dryl – taka relacja byłaby dokładna, ale kto zada sobie trud by nas o nią zapytać?" – zadał pytanie.