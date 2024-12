Paznockie w stylu Mariny to hit. Wypróbuj "cotton candy chrome nails"

Jeśli zastanawiasz się nad tym, jaki manicure wykonać to, warto zerknąć i zainspirować się Mariną. Jest ona fanką paznokci "chrome", które w tym sezonie podbijają urodowe trendy. Zobacz, z jakim kolorem ona łączy ten efekt.

Dla tych, które nie lubią paznokciowego szaleństwa, ale nadal chcą, żeby nie było nudno, mamy idealną propozycję, którą inspiruje nas sama Marina. Gwarantujemy, że nie będziesz mogła się napatrzeć na ten błysk.

Manicure w stylu Mariny

Marina Łuczenko-Szczęsna należy do grona minimalistek jeśli chodzi o manicure. Najczęściej stawia na delikatne i nudziakowe kolory, które pasują do każdego ubioru. "Cotton candy chrome nails" to jedna z tych stylizacji, którą często wykonuje. Przypomina ona watę cukrową dzięki subtelnemu i jasnoróżowemu odcieniowi.

Marina w "cotton candy chrome nails". © AKPA | AKPA

Ten manicure jest niesamowicie dziewczęcy i uroczy, a oprócz tego wpisuje się w uwielbianą estetykę "clean girl". Jednak całą robotę robi błysk, który wygląda jak tafla. Z pewnością ta stylizacja przypadłaby do gustu każdej fance stonowanych i delikatnych paznokci.

Marina w "cotton candy chrome nails". © AKPA | AKPA

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

"Cotton candy chrome nails" - jak wykonać?

Wykonanie "Cotton candy chrome nails" jest naprawdę bardzo proste. Wystarczy wybrać swój perfekcyjny odcień pudrowego różu i specjalny pyłek z efektem "chrome".

Pierwszy krok to przygotowanie paznokci. Zacznij od wyrównania płytki oraz usuń skórki. Następnie nadaj pożądany kształt swoim paznokciom i nałóż cleaner. Teraz czas na bazę. Po aplikacji utwardź lakier i nałóż pudrowo różowy kolor - klasyczny lub bardziej transparentny. Po tym ponownie utwardź lakier i dołóż kolejną warstwę. Teraz czas na "gwóźdź programu". Za pomocą opuszka palca lub pacynki do cieni wetrzyj pyłek z efektem "chrome". Całość zabezpiecz topem, a na koniec użyj cleanera i opcjonalnie olejku do skórek. Teraz możesz cieszyć się gotowym manicure.

© Materiały WP

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!