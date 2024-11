Manicure w stylu Gardias robi furorę. "Pearl nails" wyglądają obłędnie

Już z początkiem grudnia zazwyczaj zaczynamy myśleć o świątecznych paznokciach. Ten okres to raj dla miłośniczek kolorowych wzorków z reniferami czy gwiazdkami. Jednak wiele z nas woli pozostać w bardziej stonowanym klimacie.

"Pearl nails" to trend, który stał się bardzo popularny wśród manicurzystek na całym świecie. Perłowe paznokcie są delikatne, a jednocześnie wpisują się w zimowy klimat. Wyglądają niczym perła, ale śnieżnobiały kolor przypomina śnieg w promieniach słońca, zwłaszcza w mroźny dzień.

Perłowe paznokcie z opalizującym połyskiem to świetna opcja nie tylko na zimę i grudniowe okazje. Są genialnym wyborem na co dzień — to za sprawą subtelnego błysku.