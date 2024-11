To ulubiony manicure Jennifer Lopez. "Chevron french" to hit sezonu

French to jedna z najpopularniejszych stylizacji w manicure. Teraz klasyczna wersja poszła w chwilową odstawkę, a wszystko za sprawą trendu, który wyznaczyła Jennifer Lopez. Ostatnio artystka podczas wizyty u znanego manicurzysty gwiazd, Toma Bachika, zdecydowała się na "chevron french", który jest świetną alternatywą dla klasycznego frencha.

"Chevron french" to obecnie jedna z najmodniejszych propozycji, która podbija światowe trendy. Już jakiś czas temu przewijała się w branży beauty, a gdy trafiła na instagramowy profil Bachnika, znalazła się w czołówce najmodniejszych propozycji w manicure na jesień i zimę.

To manicure, który pokochają zarówno minimalistki jak i panie, które lubią niestandardowe rozwiązania. Dzięki uniwersalnej i delikatnej kolorystyce takie paznokcie pasuje zarówno do casualowych stylizacji, jak i tych bardziej eleganckich. Szczególnie sprawdzi się na dłuższej płytce o kwadratowym kształcie.

Jeśli chcesz zaszaleć, "chevron french" wykonaj za pomocą innych kolorów lub dodaj subtelne cyrkonie czy perłowy pyłek. Dzięki temu stylizacja stanie się dużo bardziej efektowna i z pewnością przypadnie do gustu fankom wyszukanych i oryginalnych propozycji.

Wbrew pozorom wykonanie "chevron french" nie wymaga wielkich umiejętności. Wystarczy trochę wprawy w pracy z pędzelkiem. Pierwszy krok to przygotowanie paznokci. Zacznij od wyrównania płytki oraz usuń skórki. Następnie nadaj pożądany kształt swoim paznokciom i nałóż cleaner. Teraz czas na bazę. Możesz postawić na pudrowy odcień różu albo nude. Po aplikacji utwardź lakier i dołóż kolejną warstwę.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!