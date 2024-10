Jesień to czas, kiedy wiele owadów, szukając schronienia przed zimnem, wdziera się do naszych domów. Wśród nich znajduje się tarczówka marmurkowata – niepozorny, ale uciążliwy gość.

Ich naturalne środowisko to korony drzew, ale wraz ze spadkiem temperatur, owady te zaczynają szukać alternatywnych schronień. W wyniku tego często wpadają do domów, mieszkań i budynków gospodarczych, przedostając się przez otwarte okna, drzwi, a nawet wentylacje.

Choć pierwotnie występowała w Azji, dzisiaj można ją spotkać niemal na całym świecie – w Europie, Stanach Zjednoczonych i oczywiście w Polsce. Tarczówka marmurkowata, czyli Halyomorpha halys, jest szczególnie aktywna jesienią, gdy poszukuje miejsc, w których mogłaby bezpiecznie przetrwać zimę. Niestety, często oznacza to, że znajdziemy ją w naszych domach.

To owad z nadrodziny tarczówek, który osiąga od 12 do 17 milimetrów długości. Jej charakterystyczna, brązowa barwa i specyficzny kształt tarczy sprawiają, że łatwo ją rozpoznać.

Wciskają się do domów. Rozsyp na parapecie, a więcej nie wejdą

Chociaż tarczówka nie jest groźna, kiedy poczuje się zagrożona, wydziela silnie nieprzyjemny zapach, który może być trudny do zniesienia. To mechanizm obronny, który pozwala jej odstraszać potencjalne drapieżniki. Lepiej nie dotykaj jej, kiedy wleci do domu.