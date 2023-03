Pejsy, zygzaki i żelowane "strzały". Koszmarne fryzury powracają?

Chociaż jedyną właściwą drogą dla przedziałków na głowie jest linia prosta, to nie zawsze było to tak oczywiste . Na początku millenium prym wiodły tak zwane "zygzaki".

Ten trend przypadł do gustu także współczesnym gwiazdom . Ariana Grande niejednokrotnie pokazywała się we fryzurze z okresu "milenijnej pluskwy".

Nieodłączną "dekoracją" wszelkich upięć i koków w latach 2000 były "strzały". Proste jak drut, żelowane do granic możliwości i postawione na sztorc - wystawały z głowy niczym antenki. Powrót tej fryzury wydawał się niemożliwy. Wydawał? Dobrze powiedziane. Wraz z trendem na hity millennium, powróciły także "strzałki", którym nie mogła oprzeć się Dua Lipa .

Źródło zdjęć: © Getty Images | 2000/Daily News, L.P. (New York)

To trend, który obecnie także nie cieszy się zainteresowaniem . Po kontrastujące kosmyki gwiazdy sięgają sporadycznie – nawet Billie Eilish długo z nimi nie zabawiła.

Wracając do lat 90. warto wspomnieć o karbowanych włosach. Drobne fale powstawały przy użyciu karbownicy. Inną metodą było zaplatanie dziesiątek cienkich warkoczyków na noc, które tworzyły efekt powiększonej objętości . Tego typu stylizacja włosów ma swoich zwolenników i oponentów. Stanowi ciekawe nawiązanie do oldschoolowych lat 90.

Powiedz nam, co sądzisz o reklamach. Wypełnij krótką ankietę

Oryginalna stylizacja zdecydowanie przypadła do gustu współczesnym "buntowniczkom" - w tym Billie Eilish. Drapieżne końcówki dodają jej twarzy temperamentu .

Grzywka curtain bangs. To cięcie łagodzi i wysmukla rysy twarzy

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!