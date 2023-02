Najciekawsze fryzury gwiazd. Inspiracje dla kobiet w każdym wieku

"Mixie cut", czyli fryzura seksownej chłopczycy

Jesteś gotowa na mocne cięcie? "Mixie cut" to propozycja dla odważnych, która stanowi kombinację dwóch oryginalnych cięć - "the mullet" oraz "the pixie". Krótka fryzura z wystrzępionymi kosmykami świetnie sprawdzi się w przypadku falowanych włosów.