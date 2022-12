Grzywka curtain bangs. To cięcie łagodzi i wysmukla rysy twarzy

W latach 60. Brigitte Bardot oraz Françoise Hardy rozsławiły curtain bangs. Grzywka na boki szybko stała się ulubienicą gwiazd i pozostała nią do dzisiaj. To najpopularniejsze i najbardziej uniwersalne cięcie, które bez radykalnych zmian potrafi złagodzić i wysmuklić rysy twarzy, zakryć zakola, a także ukryć drobne dysproporcje.

Nie bez powodu najmodniejszym cięciem ostatnich lat stało się curtain bangs. Grzywka zasłona, nazywana też grzywką kurtyną, wyróżnia się oryginalnym kształtem, który rozchodzi się na boki. Charakterystyczna forma zasłania częściowo czoło i lekko opada na oczy. Dzięki temu potrafi zakamuflować niektóre mankamenty, odciągnąć uwagę od dysproporcji, a także wysmuklić rysy twarzy. Ponadto ma w sobie romantyczną lekkość i zmysłową kobiecość. Przysłaniając część twarzy, tworzy tajemniczy i intrygujący efekt. Dlatego grzywki curtain bangs stały się ulubienicami wielkich gwiazd - Agnieszki Woźniak-Starak, Lilly Collins i Dakoty Johnson.

Curtain bangs. Grzywka na boki i jej zalety

Wiele kobiet rezygnuje z grzywki ze względu na konieczność ciągłego podcinania. Ale grzywki curtain bangs wyróżniają się w tym zakresie szczególną praktycznością. Nawet odrastające kosmyki zapewniają doskonały wygląd curtain bangs. Grzywka na boki nawet po kilku miesiącach od podcięcia wygląda dobrze przy rozpuszczonych, jak i związanych włosach. Ponadto wymodelowana na boki nie dostaje się do oczu, zapewniając pełną wygodę.

Dzięki charakterystycznemu cięciu curtain bangs, grzywka doskonale eksponuje oczy i kości policzkowe, a także wysmukla rysy twarzy. Ponadto pasuje do każdej długości włosów - zarówno krótkiej i stanowczej fryzury bob, jak również długiej, swobodnej i cieniowanej. Co więcej, grzywka curtain bangs przy odpowiednim cięciu nie wymaga szczególnej stylizacji. To także świetna alternatywa, która wprowadza na głowę widoczną zmianę, a przy tym nie wymaga radykalnego udziału nożyczek.

Curtain bangs. Dla kogo?

Niezależnie od kształtu twarzy, każda kobieta może wyglądać świetnie z curtain bangs. Komu pasują grzywki rozchodzące się na boki? Wszystkim, ale dzięki właściwościom wysmuklającym, najwięcej korzyści zapewnią twarzy kwadratowej, okrągłej i trójkątnej. Grzywka curtain bangs złagodzi wyraźnie zaznaczoną linię żuchwy, wizualnie wyszczupli owal twarzy, a także przysłoni szerokie czoło. To również świetna alternatywa dla posiadaczek mocnych kości policzkowych.

Do jakiej struktury włosa pasuje curtain bangs? Grzywka na boki najlepiej sprawdzi się w przypadku włosów prostych, a także lekko falowanych. W zależności od efektu, jaki chcemy uzyskać – lekko podkręcona na boki wygląda kobieco i perfekcyjnie. Z kolei prosta i "niedbała" idealnie uzupełnia nowoczesny i eklektyczny look.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Masz długie włosy? Uważaj na chorobę ''końskiego ogona''

Curtain bangs. Jak zrobić?

Grzywki curtain bangs są efektem odpowiedniego cięcia pod skosem i cieniowania włosów. Wymagają precyzji wykonania i doświadczenia, dlatego lepiej zlecić to zadanie profesjonalistom w salonie fryzjerskim. Najpierw należy dopasować długość grzywki curtain bangs do rysów twarzy, wydzielić pasma nad czołem oraz poddać mocnemu cieniowaniu.

W zależności od indywidualnych preferencji, struktury włosów i rysów twarzy, można zdecydować się na różną długość curtain bangs. Grzywka najczęściej sięga linii żuchwy, ale kobiety coraz częściej decydują się na short curtain bangs. Krótka wersja grzywki na boki kończy się w okolicach brwi, przez co optycznie skraca długość twarzy. Dzięki temu polecana jest właśnie twarzom pociągłym. Zaś długa, sięgająca żuchwy i wyczesana na boki, optycznie zwęża buzię. Profesjonalny stylista po wymierzeniu twarzy z pewnością znajdzie idealny wariant dla ciebie.

Źródło zdjęć: © Getty Images | NBC Lilly Collins z grzywką na boki

Curtain bangs. Jak układać?

Na samym początku kariery curtain bangs, grzywka nie była modelowana. Cała jej kwintesencja tkwiła w nieładzie i naturalności. Miała za zadanie tworzyć efekt fryzury czesanej wiatrem.

Aby jednak cieszyć się idealną fryzurą, na początek warto sięgnąć po produkt do stylizacji. Następnie należy stworzyć przedziałek przechodzący przez środek głowy i rozdzielić kosmyki curtain bangs. Jak układać? Najlepiej na okrągłą szczotkę, nawijając pasma do przodu i zawijając pod spód. Kiedy włosy będą już suche, wystarczy owinąć kosmyki na szczotkę, kierując pasma do tyłu i trzymając z daleka od głowy. Jeśli włosy okażą się zbyt mocno uniesione, ciepłym podmuchem suszarki wygładź je aż do oczekiwanego rezultatu. Podobny efekt można uzyskać z pomocą prostownicy utrzymanej w niższej temperaturze.

Źródło zdjęć: © Licencjodawca | NBC Dakota Johnson to największa fanka fryzury z grzywką

Skośne cięcie doskonale manipuluje złudzeniem optycznym, dzięki czemu można w mgnieniu oka zmienić wygląd twarzy za sprawą curtain bangs. Grzywka na boki jest lekka, a ponadto zapewnia komfort i świetnie odnajduje się w codziennej rzeczywistości. Może być prosta, falowana, podkręcona czy nonszalancko ugniatana – zapewnia naprawdę szerokie pole do popisu. Należy jednak pamiętać, że przy bardzo rzadkich włosach, szczególnie zlokalizowanych przy samej twarzy – odchodzi się od cieniowania, które może pogłębić efekt braku objętości włosów.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!