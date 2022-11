Pełnia Bobrzego Księżyca. Trzy znaki zodiaku powinny uważać

Co mają bobry do Księżyca?

Księżyc równocześnie jest w pełni i dochodzi do jego zaćmienia. Zaczęło się po 12:00 polskiego czasu. To drugie zjawisko nie jest co prawda widoczne z naszego kraju, ale Pełnia Bobrzego Księżyca już tak. I to ona ma bezpośrednio rzutować na nasze losy. Zwyczajowa nazwa tego zjawiska ma dwie genezy. Według jednej teorii Indianie właśnie w listopadzie zastawiali pułapki na bobry, inna mówi o czasie zwiększonej aktywności tych ssaków.