Pendolino ze zniżką? Seniorzy powinni o tym wiedzieć

Dzięki zniżkom podróż staje się przyjemniejsza. Seniorzy chętnie wybierają kolej i korzystają z przysługujących im ulg. Wiele osób zastanawia się jednak, czy może zakupić tańsze bilety na pociągi kategorii Express InterCity Premium (EIP), do której należą pociągi Pendolino.

Seniorzy chętnie korzystają z pociągów. Podróżowanie pociągiem jest dla wielu nich wygodnym i ekonomicznym sposobem na przemieszczanie się po kraju. Dla wielu to nie tylko środek transportu, ale także forma relaksu i sposób na poznawanie nowych miejsc.

Zniżki na pociągi dla seniorów

W Polsce osoby, które ukończyły 60 lat, mają możliwość skorzystania z ulg na bilety kolejowe. Ulga wynosi 30 proc. i dotyczy przejazdów w komunikacji krajowej pociągami wszystkich kategorii, zarówno w 1., jak i 2. klasie. Co ważne, oferta ta obejmuje także podróże w wagonach z miejscami do leżenia oraz w wagonach sypialnych.

Regionalni przewoźnicy również wprowadzili ulgi dla seniorów, ale ich wysokość może się różnić w zależności od województwa i specyficznych ofert, takich jak karta mieszkańca.

Wiele osób zastanawia się, czy zniżki obejmują również przejazdy pociągami Pendolino. Okazuje się, że tak! Zniżka 30 proc. obowiązuje na wszystkie kategorie pociągów "PKP Intercity" S.A., w tym także na pociągi kategorii Express InterCity Premium (EIP), do której należą pociągi Pendolino. Oznacza to, że seniorzy mogą cieszyć się podróżą tymi pociągami dużych prędkości, płacąc za bilet mniej.

Aby skorzystać z ulgowych biletów, seniorzy muszą okazać konduktorowi bilet oraz dokument potwierdzający tożsamość i wiek, na przykład dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy.

Seniorze, nie pomyl zniżki!

Chociaż osoby powyżej 60. roku życia mają prawo do zniżek, zdarza się, że zamiast cieszyć się oszczędnościami, muszą zapłacić mandat. Dlaczego? Często zapominają o małym szczególe.

Oprócz zniżki w wysokości 30 proc. emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie mają prawo do tzw. zniżki ustawowej. Pozwala ona na zakup dwóch biletów rocznie w drugiej klasie ze zniżką 37 proc. Warto pamiętać, że podróż w jedną stronę i z powrotem liczy się jako dwa oddzielne przejazdy, co wyczerpuje limit ulgowych biletów na dany rok.

Jednakże seniorzy często wpadają w pułapkę. Kluczowym błędem jest brak odpowiedniego zaświadczenia, które jest niezbędne do potwierdzenia uprawnień do zniżki. Wydaję je specjalne instytucje, m.in. terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i regionalne komisje emerytów i rencistów NSZZ "Solidarność", Samo okazanie legitymacji emeryta lub rencisty nie wystarczy, aby uprawnienie do zniżki było uznane.

Kara za przejazd bez ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi wynosi aż 600 zł. PKP oferuje jednak możliwość obniżenia tej opłaty o 80 proc., jeśli należności zostaną uregulowane w pociągu, co zmniejsza mandat do 120 zł.