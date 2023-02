Penélope Cruz olśniła na czerwonym dywanie. Uwagę przykuwa dół sukienki

Na gali rozdania filmowych nagród Goya pojawiło się w tym roku wielu utalentowanych artystów związanych ze światem kina. Nie mogło na nim zabraknąć także Penélope Cruz. Gwiazda została nominowana do nagrody najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę w filmie "On The Fringe". Uwagę zebranych przyciągnęła, gdy tylko wkroczyła na czerwony dywan. Miała na sobie bowiem niezwykłą kreację.