Perspektywy Women in Tech Summit na czele rewolucji kobiet!

Zaczęło się od marzenia, by zebrać razem wszystkie kobiety zainteresowane i zaangażowane w Tech&IT, aby wymieniać się doświadczeniami, uczyć się od siebie nawzajem i wspierać się w rozwoju. A ponieważ w Fundacji Edukacyjnej Perspektywy (organizator Summitu) od marzeń do ich realizacji jest bardzo krótka droga, już w 2018 r. powstał pierwszy PERSPEKTYWY WOMEN IN TECH SUMMIT - konferencja, która z roku na rok gromadzi coraz więcej kobiet (i mężczyzn) nowych technologii. Tegoroczny, piąty już Summit najlepiej podsumowują liczby i reakcje uczestników konferencji.