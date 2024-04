Biała piana podczas smażenia kurczaka. Co to jest?

Przede wszystkim powinniśmy się mu dobrze przypatrzyć. Świeże mięso jest jędrne i zwarte, a po naciśnięciu go palcem, szybko wraca do pierwotnego kształtu. Warto zwrócić uwagę także na kolor - powinno być lekko różowe, a jakiekolwiek zmiany koloru mogą sugerować, że dany kawałek leży nieco dłużej niż powinien. Na koniec mięso należy powąchać, jeśli wyczuwamy stęchły i słodkawy zapach to znak, że nie powinniśmy tego mięsa już jeść.