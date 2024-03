Mało kto dodaje do sernika. Wystarczy jedna szklanka

Ziemniaki do sernika? Wszystko jest możliwe

Wielu miłośników sernika obawia się jednak piec go samodzielnie, ponieważ wielki problem stanowi uzyskanie tej wyjątkowej puszystości, bez której sernik ani tak dobrze nie wygląda, ani nie jest smaczny. Dlatego tuż przed świętami wielkanocnymi dzielimy się prostym patentem, który może pomóc podnieść jakość i smak pieczonego sernika. Polega on na tym, aby do masy sernika dodać pewien składnik, który może zadziwiać… Ale działa cuda!