Pieczarkowy blond. Potrafi zamaskować nawet siwe włosy

Pieczarkowy blond to nazwa określająca chłodne refleksy połączone w tonacjach blondu, srebra, szarości i jasnego brązu. Taki zestaw, choć brzmi szalenie, wygląda naprawdę obłędnie. Jest odmianą dla standardowych blondów oraz jest alternatywą dla sombre. Jego dużą zaletą jest łatwa pielęgnacja. Nie wymaga on częstych wizyt u fryzjera oraz specjalnych czy drogich zabiegów. Wszystko dlatego, że u nasady kosmyki są ciemniejsze, w naturalnym wydaniu, a niżej płynnie przechodzą w jaśniejsze barwy.

Taka koloryzacja może być świetną odmianą dla blondynek, które chciałby przyciemnić swoją fryzurę oraz dla brunetek, którym zamarzył się jaśniejszy odcień. Dlatego, że jest to ocień, który oscyluje pomiędzy blondem a brązem. Jeżeli znudziło ci się typowe ombre lub sombre, połączenie pieczarkowych tonów może być miłą odmianą. Posiadaczki zarówno krótkich jak i długich włosów będą w nim dobrze wyglądać. Starszym paniom, którym pojawiają się naturalnie siwe kosmyki, rewelacyjnie je zamaskuje, wtapiając się w szarości.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!