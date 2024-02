Cięcie kameleona to hit na wiosnę. Zaoszczędzisz na fryzjerze

Okazuje się, że idealnym rozwiązaniem będzie "cami cut", czyli cięcie kameleona. W przeciwieństwie do większości innych fryzur, tego typu stylizacja nie wymaga od nas zbyt dużych umiejętności, a w dodatku nawet jeśli włosy odrosną, wciąż będą fantastycznie się układały.

Tego typu cięcie pasuje do każdego typu urody, długości kosmyków, a nawet kształtu twarzy. Nic dziwnego, że panie bardzo często się na nie decydują.

Okazuje się, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko zależy od naszych włosów. Fryzjerzy często decydują się na warstwowe cięcie, które z czasem będzie tworzyło zupełnie nową fryzurę.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!