Piekarnik dla wymagających

Chyba nikt z nas nie wyobraża sobie funkcjonalnej kuchni bez nowoczesnego piekarnika. W końcu to właśnie ten sprzęt daje nam nieograniczone, kulinarne pole do popisu! Jeszcze kilkanaście lat temu piekarniki nie zachwycały funkcjonalnością i intuicyjnością. Dziś producenci sprzętu AGD kierując się potrzebami użytkowników, tworzą sprzęt funkcjonalny, nowoczesny i wygodny w użytkowaniu.

Piekarnik to jeden z najczęściej użytkowanych sprzętów w naszych kuchniach. Przygotowujemy w nim ciasta, ciasteczka, desery i domowe pieczywo, pieczemy mięso, ryby, warzywa i ulubione zapiekanki, wypiekamy w nim wyborną pizzę. O jego zastosowaniach moglibyśmy pisać bez końca! Szybka i zabiegana rzeczywistość rządzi się swoimi prawami, dlatego marka Amica stworzyła innowacyjne piekarniki z funkcją OpenUp!, które są odpowiedzią na potrzeby najbardziej wymagających użytkowników i… znacznie ułatwiają codzienne pichcenie.

Automatycznie otwierane drzwi

Duży indyk, solidna pieczeń, a może wyrośnięty bochenek chleba? Bez względu na to co trzymasz w dłoniach piekarnik do zabudowy Amica ED87689BA+ Q-TYPE OPENUP zawsze będzie stał przed tobą otworem! Wystarczy, że delikatnie dotkniesz uchwyt – możesz to uczynić nawet łokciem – a drzwi piekarnika otworzą się automatycznie! To wyjątkowo wygodne i unikalne rozwiązanie. W końcu podczas domowego gotowania każdy z nas ma… pełne ręce roboty!

materiały partnera Piekarnik do zabudowy marki Amica Źródło: materiały partnera

Zawsze idealnie wypieczone!

Miękkie i puszyste drożdżówki, soczysty kurczak, idealnie wypieczona pizza, czy doskonale zarumieniona zapiekanka nie są kwestią wyłącznie kulinarnego doświadczenia, ale także… dobrego piekarnika, który doskonale piecze, ale nie przypala. W piekarnikach do zabudowy marki Amica ED87689BA+ Q-TYPE OPENUP oraz ED87689BA+ X-TYPE OPENUP zastosowano funkcję BakingPro System ®, opierającą się na nowej konstrukcji komory, która gwarantuje idealną, równomierną dystrybucję ciepła oraz stabilną temperaturę w całym piekarniku. Tego typu rozwiązanie pozwala na przygotowanie dużej porcji wypieków, bez obaw o to, czy będą one równomiernie zarumienione i odpowiednio wypieczone. Oprócz tego komora jest znacznie większa, większe są również blachy, a nowa osłona wentylatora znacznie przyspiesza nagrzewanie. Piecz więcej, szybciej, lepiej i wygodniej i z przyjemnością z innowacyjną funkcją BakingPro System ®!

materiały partnera Piekarnik do zabudowy marki Amica Źródło: materiały partnera

W duecie z nowoczesnością

Dzisiejsi użytkownicy sprzętu AGD oczekują od niego nie tylko funkcjonalności, ale intuicyjności i wsparcia w codziennych obowiązkach. Piekarniki do zabudowy piekarnikach do zabudowy marki Amica ED87689BA+ Q-TYPE OPENUP oraz ED87689BA+ X-TYPE OPENUP wyposażone są w 4,3 calowy, kolorowy wyświetlacz, który działa jak asystent szefa kuchni. Innowacyjna funkcja krok po kroku poprowadzi użytkownika przez proces pieczenia dzięki intuicyjnej obsłudze i czytelnym komendom tekstowym. Nie musisz zachodzić w głowę, jaki czas i temperaturę ustawić, bo urządzenie dobierze odpowiednie parametry pieczenia do twoich dań.

materiały partnera Piekarnik do zabudowy marki Amica Źródło: materiały partnera

Czysto bez wysiłku

Zdecydowanie najmniej przyjemną częścią domowego gotowania jest… sprzątanie. Szczególnie uciążliwe jest ono w przypadku piekarnika, gdzie mamy do czynienia z zapieczonym tłuszczem, który trudno usunąć z wnętrza komory. Piekarniki do zabudowy marki Amica są wyposażone w funkcję pyrolitycznego czyszczenia, która polega na spaleniu uporczywych zabrudzeń na pył. Wnętrze piekarnika nagrzewa się do temperatury 480 ⁰C, a sam proces trwa kilkadziesiąt minut. Po skończonej pyrolizie wystarczy zebrać popiół za pomocą gąbki, ściereczki lub miotełki i gotowe! Dzięki samoczynnemu pyrolitycznemu czyszczeniu w prosty i szybki sposób pozbędziemy się tłustych, przypalonych i szkodliwych zabrudzeń. Piekarnik jest czysty bez użycia chemicznych środków, a my nie marnujemy czasu na żmudne szorowanie. Czysta przyjemność!

Podstawowym zadaniem sprzętu AGD jest ułatwienie codziennych domowych obowiązków. Funkcjonalne, innowacyjne i intuicyjne piekarniki do zabudowy marki Amica spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających miłośników gotowania i sprawią, że codzienne przygotowywanie posiłków stanie się bułką z masłem!

materiały partnera Piekarnik do zabudowy marki Amica Źródło: materiały partnera