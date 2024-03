Piękna skóra na wiosnę. 3 sprawdzone sposoby na przywrócenie jej świeżego blasku.

Spożywanie produktów bogatych w witaminy A, C i E wspomoże prawidłowe funkcjonowanie skóry. Po kondycji cery można zauważyć, czego w naszej diecie jest za dużo. Zimą często pozwalamy sobie na więcej jedzeniowych grzeszków, nie ograniczamy się w jedzeniu słodyczy czy przetworzonego jedzenia, a to odbija się na naszym wyglądzie. Np. nadmierne spożycie cukru może się objawiać bolącymi wypryskami, szarą cerą, workami pod oczami, a nawet przerzedzonymi brwiami. Objawy są tak charakterystyczne i powszechne, że otrzymały nawet miano "cukrowej twarzy" (sugar face). Wiosną zwróć więc także uwagę na to, ile spożywasz cukru, soli i tłuszczy nasyconych i postaraj się zredukować tę ilość do minimum.