Piękna suknia miała ukryć problemy ze zdrowiem. Smutne wyznanie Dagmary Kaźmierskiej

Szczere wyznanie Kaźmierskiej – czeka ją operacja

Po pobycie w szpitalu celebrytka najpierw poruszała się na wózku, a następnie o kulach, co można było śledzić w "Królowych życia". Jednak jak się okazało, nie doszła całkowicie do zdrowia. Choć od wypadku minęły już ponad dwa lata, to Kaźmierska wyznała, że nigdy nie wróci do pełnej sprawności.