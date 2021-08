Urodziny aktorki były inne niż wszystkie. Katarzyna Zielińska skończyła 42 lata

Urodziny inne niż wszystkie

W niedzielę 29 sierpnia Katarzyna Zielińska obchodziła urodziny. Były one inne niż wszystkie. Pierwszy raz tego dnia aktorka nie otrzymała życzeń od ukochanej mamy. We wzruszającym poście gwiazda wspomniała swoją rodzicielkę. Napisała również, że ma szczęście, że wokół niej jest tylu ludzi, którzy dają jej na co dzień wsparcie.