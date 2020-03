WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 2 torebkiporadnik kupującego Magdalena Tatar wczoraj (16:21) Piękne torebki w pastelowych kolorach. Kobiece, modne, eleganckie Dłuższe dni, więcej światła i często nieco wyższa temperatura to też lżejsze i jaśniejsze stylizacje. Do takich strojów nie pasują czarne, smutne torebki – idealnie sprawdzą się te jasne, delikatne i subtelne. Dla was wyszukaliśmy kilka ciekawych propozycji w ślicznych, jasnych kolorach i przystępnych cenach. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Jasna torebka i ubrania w kwiaty to idealne połączenie (Shutterstock.com) W tekście umieszczone zostały boksy promocyjne naszych Partnerów Dlaczego jasne dodatki? Ciemne ubrania i dodatki postarzają i podkreślają zmęczenie, jasne zaś — w połączeniu ze starannym makijażem i lekką fryzurą — dają efekt promiennego, młodzieńczego wyglądu. Po zimie nasza cera bywa szorstka i szarawa, a pod oczami pojawiają się cienie. Twarz sprawia wrażenie bladej i zmęczonej. Ciemne ubrania i dodatki tylko to podkreślą, dlatego polecamy zwrócić uwagę na te w odcieniach eleganckiego beżu, kobiecych odcieniach różu (w wersji cukierkowej lub vintage – pudrowej) oraz w pięknych odcieniach jasnego błękitu. Pastele to kolory w sam raz dla romantyczek, ale warto je też docenić za elegancję, bo to dodatki bardzo szykowne i subtelne. Warto wiedzieć, że beżowa torebka jest porównywalnie uniwersalna do czarnej. Dobierz cielisty odcień do koloru swojej karnacji (odcień śniady, średni, różowawy bądź blady), a zyskasz piękny dodatek do wielu strojów na różne okazje. Pastelowa elegancja – torebki na wiosnę Nawet zmiana dodatków na jaśniejsze odmieni garderobę. Jasne, niekrzykliwe, delikatnie podkreślające kobiecą urodę dodatki to prosty sposób na to, aby dodać stylizacji modnego, wiosennego charakteru. Choć uchodzą za mniej praktyczne i szybciej się brudzą, to trzeba przyznać, że najlepiej wpisują się w lekką modę na cieplejsze dni. Te same pastelowe torebki, które teraz można zestawiać z jaśniejszymi płaszczami, latem włożysz do kwiecistej sukienki. To nieprawda, że musisz wydać fortunę, by zmienić swoją garderobę. Wystarczy dodatek. Jasna torebka pasuje do wiosennych sukienek w kwiaty czy do zestawów z jeansami i koszulką, ale i do cieplejszych okryć – możesz dobrać ją na zasadzie kontrastu. Praktyczniejsza będzie torebka na dłuższym pasku, zakładana na skos. Możesz wybrać model mniejszy, który zmieści telefon, klucze i portfel albo sięgnąć po pojemniejszą torbę, do której schowasz też książkę i sporo innych drobiazgów. W tekście umieszczone zostały boksy promocyjne naszych Partnerów Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze