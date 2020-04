Piękne włosy. Jak zadbać o pasma na kwarantannie? Skorzystaj z naturalnych metod dla ich wzmocnienia

Siedzenie w domu podczas kwarantanny możesz wykorzystać pozytywnie. W końcu masz więcej czasu na to, aby zatroszczyć się o siebie – nawet podczas pracy zdalnej. Jeśli wciąż zastanawiasz się jak wzmocnić włosy , gdy salony fryzjerskie są zamknięte, odpowiedź jest prosta – zrób to sama! Domowa pielęgnacja przyniesie wiele korzyści, a ty będziesz cieszyć się z zadbanych pasm.

Jak zadbać o włosy podczas kwarantanny – postaw na olej

O olejowaniu włosów można rozpisywać się w nieskończoność, ale to właśnie ten niepozorny zabieg korzystnie wpływa na zniszczone włosy . Podczas kwarantanny możesz poświęcić swoim kosmykom znacznie więcej uwagi, więc wybierz olej, który pasuje idealnie do twoich potrzeb, np. lniany, rycynowy, makadamia czy kokosowy. Wystarczy, że pozostawisz na suchych włosach 1-2 łyżki wybranego oleju na godzinę, po czym dwukrotnie umyjesz pasma delikatnym szamponem. Już po kilku zastosowaniach zauważysz znaczną poprawę, ponieważ twoje włosy na kwarantannie staną się lśniące i mocniejsze. Oleje zapobiegają kruszeniu oraz elektryzowaniu się włosów.

Jak zadbać o włosy podczas kwarantanny – skuteczne wcierki

Jak zadbać o włosy podczas kwarantanny – łagodne odżywki

Odstaw sklepowe i drogeryjne odżywki! W czasie domowej kwarantanny zadbaj o włosy poprzez naturalne kosmetyki. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że nie fundujesz pasmom detergentów, barwników czy konserwantów. Jedną z najprostszych, ale za to najskuteczniejszych odżywek naturalnych jest ta wykonana z oleju rycynowego, soku z cytryny i żółtka jaja. Proporcje możesz dowolnie zmieniać, lecz zachowaj umiar. Możesz także pomyśleć o przygotowaniu płukanek do włosów, co także możesz zaliczyć do domowych zabiegów pielęgnacyjnych podczas kwarantanny.