Piękno siostrzeństwa w kolekcji Sisterhood Treasure od Answear.LAB

Kolekcja Sisterhood Treasure Answear.LAB to zupełnie nowa odsłona marki i więcej niż zestawienie doskonałej jakości stylizacji, które jak zawsze powstawały z miłości do kobiet. Centralnym tematem jest siostrzeństwo jako wspólnota kobiecych doświadczeń. Przesłanie kolekcji wyraża się w każdej, pieczołowicie przygotowanej kreacji - od detali po kolory i wzory. Jest to hołd dla kobiecej solidarności i siły wspólnoty – fasony i barwy nie tylko podkreślają naturalne piękno i niepowtarzalny styl każdej kobiety, dodają jej także pewności i wyrażają poczucie więzi z innymi kobietami.