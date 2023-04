Historia kanonów piękna. Dlaczego kobiece ciało jest przedmiotem kontroli społecznej?

Jednakże współcześnie kwestionuje się znaczenie sztywnych kanonów piękna, podkreślając znaczenie różnorodności i konieczność co najmniej akceptacji różnych typów urody. W ostatnich latach pojawiają się ruchy dążące do zwiększenia spektrum reprezentacji i promowania różnych ciał oraz wizerunków. To z kolei przyczynia się do powstawania nowych kanonów piękna: bardziej zróżnicowanych i inkluzywnych.