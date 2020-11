Piękny świąteczny stroik możesz zrobić sama. Jak i z czego? Podpowiadamy

Wykonanie świątecznego stroika nie wymaga dużo czasu ani nakładów finansowych. Zrobisz go używając iglastych gałązek, bombek, korków, czy cukierków.

Jak zrobić stroik świąteczny?

Niezależnie od tego, na jaki stroik się zdecydujesz, do każdego będziesz potrzebowała dwóch podstawowych rzeczy: szkieletu wieńca oraz czegoś, czym przymocujesz do niego dekoracje.

W roli podstawki najlepiej sprawdzi się drut w kształcie koła. Aby był trwały, należy zwinąć go kilka razy. Do mocowania elementów dekoracyjnych najlepszy będzie klej na gorąco, który doskonale sprawdza się w tego typu działaniach. Gdy już będziesz mieć tak przygotowaną podstawę stroika, możesz przyklejać do niej poszczególne elementy. W kilkanaście minut twój stroik będzie gotowy!