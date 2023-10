Piękny, zdrowy uśmiech dzięki kilku prostym gestom. Zobacz, jakie urządzenia ci w tym pomogą

Szczoteczka soniczna na pierwszy rzut oka przypomina wersję elektroniczną, jednak działanie obu urządzeń znacząco różni się od siebie. Zasadniczą kwestią jest ilość obrotów – zwykła szczoteczka elektroniczna wykonuje ok. 8 tys. ruchów na minutę, a jej nowoczesny, soniczny odpowiednik może osiągnąć się nawet 90 tys. obrotów i drgań pulsacyjnych na minutę. To właśnie pędkość i częstotliwość drgań szczoteczki sonicznej gwarantuje idealnie czyste zęby. Co więcej, Końcówka o wygiętej szyjce umożliwia dotarcie do trudno dostępnych zakamarków jamy ustnej. Odpowiednio wyprofilowane włosie szczoteczki czyści nie tylko szkliwo, ale także przestrzenie między zębami. Wystarczą dwie minuty szczotkowania min. dwa razy dziennie, żeby móc cieszyć się pięknym blaskiem zdrowego uśmiechu.