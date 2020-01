WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Pielęgnacja skóry z AZS. Jak dbać o ciało w okresie zimowym? Atopowe zapalenie skóry, czyli AZS to podstępna dziedziczna choroba dermatologiczna. Najczęściej na pogorszenie jej stanu maja wpływ czynniki zewnętrzne, alergia pokarmowa, a nawet stresujące sytuacje. Jeśli cierpisz na AZS, sprawdź, na co zwracać większą uwagę podczas pielęgnacji skóry szczególnie zimą. W końcu dbanie o skórę to podstawa w walce z chorobą. Pielęgnacja skóry z AZS wymaga cierpliwości (iStock.com, Fot: kadirkaplan) W okresie jesienno-zimowym, skóra obciążona atopowym zapaleniem zaczyna sprawiać coraz więcej kłopotów. Silne zaczerwienienia, uciążliwe swędzenie i wysuszenie w newralgicznych miejscach to typowe objawy zaostrzenia AZS. Jak zadbać o tak wrażliwą oraz delikatną skórę? Odpowiedź znajdziesz poniżej. Zimowe pogorszenie kondycji skóry z AZS Jak się okazuje, nastanie chłodniejszych pór roku, niestety wpływa na kondycję skóry dotkniętej AZS. Jesienią i zimą najczęściej przebywamy w ogrzewanych pomieszczeniach, przez co skóra jeszcze bardziej się wysusza. Uporczywy świąd jest dowodem na to, że wystarczy zmiana temperatury otoczenia, aby AZS dało o sobie znać. Nie tylko suche powietrze wpływa na stan skóry, ponieważ drobinki kurzu również dokuczliwie oddziałują na osoby dotknięte AZS. Ubieranie się na "cebulkę" zimą jest dodatkowym czynnikiem szkodzącym w przypadku atopowego zapalenia skóry, ponieważ bardzo łatwo doprowadzić do przegrzania ciała, a to z kolei nieuchronnie wiąże się z nasileniem świądu. Pielęgnacja skóry z AZS i jej podłoże Atopowe zapalenie skóry jest chorobą o podłoży genetycznym i najczęściej wynika z pewnych zaburzeń ze strony układu immunologicznego oraz neurologicznego. W przypadku, gdy rodzice są alergikami, prawdopodobieństwo wystąpienia AZS u dziecka jest bardzo wysokie. Ujawnienie choroby uwarunkowane jest czynnikami środowiskowymi, ale często AZS pojawia się ok. 6 miesiąca życia, choć może już po kilku latach ustąpić i przejść w inny rodzaj alergii. Zazwyczaj jednak osoba dotknięta AZS musi borykać się z chorobą przez całe życie. Zobacz także: Atopowe zapalenie skóry - czy możliwa jest remisja choroby? Pielęgnacja skóry z AZS i podstawowe zasady Co prawda AZS jest chorobą na całe życie, ale jeśli zaczniesz przestrzegać kilku ważnych zasad, nawet nie odczujesz zmian dermatologicznych. O czym należy pamiętać? Poznaj najważniejsze kwestie: zamiast kąpieli wybieraj prysznic – niezbyt ciepła woda użyta podczas codziennego prysznica jest znacznie korzystniejsza dla alergików niż kąpiele w gorącej wodzie. Po każdym umyciu stosuj ochronną oliwkę do skóry;

wybieraj wyłącznie apteczne kosmetyki do pielęgnacji skóry dla AZS – produkty przeznaczone wyłącznie do AZS będą skuteczniejsze niż kosmetyki hipoalergiczne. W składzie pielęgnacyjnych produktów nie może być żadnych podrażniających detergentów;

pierz ubrania w proszku dla alergików – równie istotnym elementem w pielęgnacji skóry z AZS jest zachowanie odpowiedniej higieny oraz zwrócenie większej uwagi na pranie. Delikatne płyny do prania i proszki muszą być atestowane, przeznaczone dla osób z AZS, ponieważ nie tylko zadbają o ubrania, ale zniwelują podrażnienie. Unikaj ubrań z wełną;

korzystaj z basenu z wodą ozonowaną/solankową – woda chlorowana nie sprzyja osobom z AZS, a przed każdą kąpielą w basenie należy zabezpieczyć skórę specjalnym kremem ochronnym;

korzystaj z basenu z wodą ozonowaną/solankową – woda chlorowana nie sprzyja osobom z AZS, a przed każdą kąpielą w basenie należy zabezpieczyć skórę specjalnym kremem ochronnym;

nie przebywaj zbyt długo w pomieszczeniach klimatyzowanych, nadmiernie ogrzewanych lub miejscach, gdzie się pali. Każdy z tych czynników bezpośrednio wpływa na stan skóry z AZS.