Pielęgnacja włosów na miarę XXI wieku

Analizując nasze odpowiedzi w ankiecie, terminarz podpowie nam także, jakich kosmetyków z linii fryzjerskiej OnlyBio należy użyć. Co cenne, nie będą to pojedyncze propozycje. Jeśli zauważymy, że zakupiony przez nas kosmetyk niedobrze wpływa na nasze włosy, możemy wymienić go na inny. W szerokiej ofercie kosmetyków OnlyBio są m.in. oleje do olejowania włosów, peelingi do skóry głowy, odżywki i maski proteinowe, emolientowe i nawilżające. W ofercie są także słoje masek do włosów o określonej porowatości, którą także można ocenić dzięki startowej ankiecie. Listę uzupełniają: serum do końcówek, odżywki bez spłukiwania i te używane razem z szamponami, wcierki w skórę głowy. Wszystkie propozycje warte są rozważenia. Kosmetyki OnlyBio są w 98 proc. naturalne, a ich jakość potwierdzają liczne badania i certyfikaty. Preparaty zamknięte są w ekologicznych opakowaniach o charakterystycznych etykietach. Marka troszczy się nie tylko o użytkowników kosmetyków, ale także o środowisko. Nic nie stoi też na przeszkodzie, żeby na naszą wirtualną półkę dołożyć kosmetyki, których już używamy, a aplikacja uwzględni je w terminarzu. Ważne, by terminarz pasował do naszych oczekiwań i możliwości. Dodatkowo instalując apkę, można uzyskać jednorazową zniżkę 30 proc. na produkty OnlyBio i Stars from the Stars.