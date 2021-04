Pielęgnacja włosów w domu. Pięć urządzeń, które warto mieć w łazience

O włosy trzeba dbać każdego dnia. Na szczęście nie jest to zbyt wymagające zadanie. Jeśli masz problem z utrzymaniem doskonałej fryzury, być może problem tkwi w zbyt przestarzałych urządzeniach do pielęgnacji i układania włosów. Warto pomyśleć o zmianie.

Suszarka do włosów

To urządzenie, którego używa wielu mężczyzn i praktycznie każda kobieta. Jest praktycznie nieodzowna dla kobiet, które chcą układać włosy. Wbrew pozorom regularne suszenie włosów suszarką nie wpływa na kondycję włosów, pod warunkiem, że strumień powietrza nie jest zbyt gorący. Istnieje jeszcze wiele parametrów i udogodnień, które pozwolą ci utrzymać włosy w odpowiedniej kondycji.

Podstawą jest przede wszystkim jonizator. Dzięki niemu włosy nie będą się elektryzować, a co za tym idzie łatwiej będzie je rozczesać. Dodatkowo zneutralizowanie dodatnich jonów na włosach sprawi, że będą one o wiele bardziej podatne na układanie. Nie bez znaczenia są tu dodatkowe końcówki takie jak dyfuzor oraz wąska nakładka skupiająca strumień powietrza. Warto również wybrać suszarkę z opcją zimnego nawiewu. Gwałtowna zmiana temperatury sprawi, że włosy łatwiej dadzą się okiełznać i zachowają kształt, który nadasz im po suszeniu.

Prostownica bezpieczna dla włosów

Wiele kobiet potrzebuje bardziej inwazyjnych zabiegów stylizacyjnych, które pozwolą na okiełznanie zakręconych włosów. Rozwiązaniem jest tu przede wszystkim odpowiednia prostownica. Wybierz model z precyzyjną regulacją temperatury – w przeciwnym wypadku możesz mieć spore problemy z dopasowaniem jej do rodzaju swoich włosów.

Zwróć uwagę na powłokę, którą pokryto prostownicę. Najpopularniejsze płytki ceramiczne równomiernie rozgrzewają się na całej szerokości, ale w nieco wyższej cenie otrzymasz model z powłoką z domieszką keratyny. W procesie prostowania, gdy struktura włosa staje się bardziej otwarta, cząsteczki keratyny wnikają do wewnętrznej części włosów, wspomagając ich odżywianie.

Lokówka

Choć istnieje sposób na delikatne zakręcenie włosów przy pomocy suszarki, to jednak tradycyjna lokówka gwarantuje ci doskonałe efekty podczas formowania wymarzonej fryzury. Przy zakupie postaraj się o to, aby zestaw końcówek był jak najbardziej różnorodny. To pozwoli ci dopasować lokówkę do każdej sytuacji.

Wielozadaniową alternatywą jest suszarko-lokówka. Jeśli natomiast boisz się poparzeń, skorzystaj z lokówki automatycznej, która sama nawija włosy na wałek. W ten sposób będziesz mieć pewność, że każde pasmo będzie tak samo zakręcone.

Maszynka do strzyżenia

Panowie, którzy nie chcą zaniedbywać swoich włosów i preferują raczej krótkie fryzury, powinni zainteresować się praktyczną golarką do włosów. Warto wybrać model z dużą mocą, tylko wtedy będziesz mieć pewność, że urządzenie poradzi sobie z każdym rodzajem włosów. Do wyboru masz maszynki akumulatorowe, które są o wiele mobilniejsze, ale mają mniejszą moc, lub sprzęt ładowany sieciowo, w tym wypadku jednak nie obejdzie się bez gniazdka.

Najważniejszym elementem maszynki do strzyżenia są jednak ostrza. Przede wszystkim należy unikać tych wykonanych z aluminium – mają bardzo małą wytrzymałość i bardzo łatwo się psują. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będą ostrza ze stali nierdzewnej. Niezależnie od tego, jaki model wybierzesz, zwróć również uwagę na oferowane przez urządzenie długości strzyżenia. Dobrej jakości sprzęt ma kilka wymiennych nakładek nadających się do różnego rodzaju długości. Dodatkowo, jeśli wybierzesz maszynkę wodoodporną, będziesz mógł myć ją pod bieżącą wodą.

Golarki i trymery

To podstawowe narzędzia dla osób, które chcą dbać o swój zarost lub całkowicie się go pozbyć. Do wyboru masz modele foliowe i rotacyjne. Te pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, do golenia używają cieńszej niż papier metalowej folii ze specjalnymi wypustkami, w które trafia zarost, a następnie zostaje ścięty. Modele rotacyjne wyposażone są w trzy obracające się głowice, które pozwalają na cięcie włosów pod różnym kątem. Jeśli zależy ci na dokładnym i precyzyjnym cięciu, wybierz golarkę foliową, jeśli masz zarost, który rośnie na wszystkie strony, lepsza będzie golarka rotacyjna.

Modelowanie dłuższej brody będzie zdecydowanie łatwiejsze, jeśli użyje się do tego praktycznego trymera. Urządzenia sprawdzą się zarówno do brody, jak i reszty ciała. Istnieją nawet niewielkie trymery, które nadają się do wycinania włosów w nosie i uszach. Są stosunkowo niedrogie, a mogą się przydać w skrajnych wypadkach.