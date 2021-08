Pierścionek zaręczynowy Karoliny Pisarek kosztował fortunę. "Jest kobietą życia Rogera" (TYLKO U NAS)

Tę miłość można nazwać "jak z bajki". Karolina Pisarek i Roger Salla zaręczyli się kilka dni temu podczas bajkowych wakacji na Malediwach. 28-letni biznesmen zorganizował romantyczną kolację na plaży, w trakcie której na billboardzie pojawiło się pytanie "Will you marry me?" (ang. wyjdziesz za mnie? - przyp. red.). Modelka oczywiście odpowiedziała "tak", a na InstaStory pochwaliła się nieziemskim pierścionkiem z diamentem. Jego cena szokuje.