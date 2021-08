Nikodem Rozbicki o związku z Julią Wieniawą. "Jesteśmy parą, która ma silne temperamenty"

- Mamy taki układ, że robimy to 50/50, czyli po partnersku. Oczywiście, że są momenty, że się idzie do restauracji i wtedy różnie się to rozwiązuje, wiadomo, jak to jest w parach i jest to normalne. Ale dla mnie to jest o tyle fajne i normalne, że kasa nie jest dla nas wielkim problemem, bo pracujemy. Nikt nikogo nie musi utrzymywać - dodał Rozbicki.