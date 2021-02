Pierwsza Dama na wideospotkaniu. Internauci znowu pokusili się o krytykę

Wirtualne spotkanie pierwszej damy

Wirtualnym gościem Agaty Kornhauser-Dudy byli podopieczni z lubelskiego Domu im. Matki Weroniki . Pod opieką sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa znajdują się dzieci w wieku od 3 do 19 lat. Placówka pozwala na utrzymanie domowej atmosfery, każde z dzieci uczy się, wypełnia obowiązki i myśli o przyszłości. Drugimi gośćmi były także siostry z Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy. W ośrodku przebywają maluchy do 4. roku życia.

Siostry podchodzą do każdego podopiecznego z największą starannością i dbają o to, aby jak najszybciej trafił do rodziny adopcyjnej albo zastępczej. Każdy z domowników zostaje do momentu usamodzielnienia się, a Siostry starają się pomóc w rozwoju ich talentów.