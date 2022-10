Pierwsze małżeństwo nazywał "piękną dziecinadą". Drugiej żonie nie zdążył powiedzieć najważniejszego

Władysław Kowalski poznał swoją pierwszą żonę, Elżbietę Kępińską, podczas studiów na PWST. Pobrali się jeszcze w ich trakcie, bo na czwartym roku, a po ukończeniu wyjechali razem do Sopotu. Początkowo to tam realizowali swoje pasje, jednak szybko przenieśli się do Warszawy, gdzie rozpoczęli prawdziwe kariery. Prasa rozpisywała się o ich szczęśliwym małżeństwie, które nie trwało długo. Zakończyło się wraz z poznaniem przez Kowalskiego Kaliny Jędrusik, z którą zagrał w sztuce "Śniadanie u Tiffany'ego".