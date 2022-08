Pierwszy odcinek nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" za nami. Jak zaprezentowali się prowadzący?

Paulina Sykut-Jeżyna przyćmiła wszystkich?

Paulina Sykut-Jeżyna ubrana była w długą do ziemi czarną suknię wykonaną z koronki. Kreacja wyróżniała się głębokim dekoltem oraz ramiączkami zrobionymi z trzech niezwykle cienkich paseczków, tzw. spaghetti straps. Prezenterka dobrała do tego drobne, wiszące kolczyki, a także postawiła na rozpuszczone włosy z przedziałkiem po środku. Z kolei Izabela Janachowska wybrała na ten ważny wieczór tiulową, mieniącą się suknię w kolorze liliowym. Kreację wyróżniała delikatna stójka, co nadało stylizacji wręcz dworskiego charakteru. Jeśli chodzi o fryzurę, to postawiła na gładkiego koka na czubku głowy. Natomiast Krzysztof Ibisz wystąpił w klasycznym, czarnym garniturze.