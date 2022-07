Ibisz ma rady dla rodziców. Był w szkole rodzenia

Zajęcia na tyle przypadły Ibiszowi do gustu, że postanowił zachęcić wszystkich obserwujących go przyszłych rodziców do pójścia w jego ślady. Uważa, że jest to rzecz, której przed narodzinami dziecka nie warto przegapić. Radzi też, by szkoły rodzenia nie wybierać w ciemno, lecz przed zapisaniem się na zajęcia sprawdzić jej opinie w internecie.