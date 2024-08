Pies zachęcał przechodniów do zabawy. Nagranie z Łodzi robi furorę

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z psem w roli głównej. Zwierzę zrzucało z balkonu zieloną piłeczkę, licząc, że przechodnie będą ją odrzucali i kontynuowali zabawę. Część z nich to robiła!

"Nic słodszego niż piesek, który rzuca z balkonu piłkę do przechodniów, aby się z nimi bawić, dziś nie zobaczysz" - napisał działacz społeczny Tomasz Friedlander, który jest jedną z osób, która opublikowała nagranie z psem na swoim profilu na Facebooku.

Ludzie myślą, że to zabawa. Prawda wielu zdziwi

Powodów takiego zachowania może być kilka. Jeżeli właśnie wróciłeś do domu po wielu godzinach pracy, a twój pies czekał przy drzwiach z zabawką w pysku, wiedz, że jest to oznaka jego ogromnej tęsknoty i podekscytowania, że jesteś już z nim. Nie inaczej jest z przynoszeniem ulubionej zabawki, np. piłki. To chęć podzielenia się z tobą swoim skarbem. Oznacza, że zwierzę darzy cię zaufaniem i czuje się przy tobie bezpiecznie.