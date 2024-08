Pies kładzie głowę w ten sposób? To ważny komunikat

Twój pies nieustanie szczeka, wyje, gryzie meble i drapie drzwi, gdy tylko wychodzisz z domu? Traci apetyt albo załatwia się na środku mieszkania? To mogą być objawy lęku separacyjnego - tłumaczy Natalia Sokołowska, autorka profilu "Wychowanie psa bez tajemnic" na Instagramie.

"Lęk separacyjny u psów to stan, w którym zwierzę odczuwa nadmierny stres i niepokój, gdy jest oddzielone od swojego właściciela lub opiekuna" - wyjaśnia "mama adopcyjna Dolara", która bazując na wiedzy ekspertów, pomaga opiekunom czworonogów w ich lepszym zrozumieniu.

Wśród przyczyn takiego stanu wymienia m.in. nadmierne przywiązanie do opiekuna, przeprowadzkę, zmianę harmonogramu dnia, pojawienie się nowego członka rodziny czy zmianę właściciela.

Jak poradzić sobie z lękiem separacyjnym u psa? "Stopniowe przyzwyczajanie psa do bycia samemu, zaczynając od krótkich okresów i stopniowo je wydłużając . Koszulka, koc lub inny przedmiot z zapachem właściciela może pomóc psu czuć się bezpieczniej. Utrzymanie stałego harmonogramu spacerów, karmienia i czasu na zabawę może pomóc psu czuć się pewniej" - wylicza autorka profilu "Wychowanie psa bez tajemnic".

Należy również zadbać o odpowiednią ilość ruchu - krótkie spacery wyłącznie w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych to za mało. Przydatne są także "zabawki, które wymagają myślenia, takie jak puzzle z jedzeniem". W skrajnych przypadkach niezbędna może okazać się farmakoterapia, czyli leki przeciwlękowe .

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!